Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

YENİ sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen taraftarların da takip ettiği antrenmanın tamamı, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün ikinci idmanı, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen hücum oyunlarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla noktalandı. Sarı-lacivertli ekibin İspanyol futbolcusu Marco Asensio ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından tesislere gelen taraftarları selamlayan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verirken, taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.