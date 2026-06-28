Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

28.06.2026 21:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

YENİ sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Başta Düzce olmak üzere çevre illerden gelen taraftarların da takip ettiği antrenmanın tamamı, basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki günün ikinci idmanı, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu ve ısınma hareketleriyle devam eden antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen hücum oyunlarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla noktalandı. Sarı-lacivertli ekibin İspanyol futbolcusu Marco Asensio ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmanın ardından tesislere gelen taraftarları selamlayan teknik direktör İsmail Kartal ve futbolcular, yapılan tezahüratlara alkışlarla karşılık verirken, taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

Kaynak: DHA

Topuk Yaylası, Fenerbahçe, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

21:36
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır’da konser verdi
Kürt rapçi Serhado, Diyarbakır'da konser verdi
21:22
Hakan Çalhanoğlu’na bir kötü haber de kulübü Inter’den
Hakan Çalhanoğlu'na bir kötü haber de kulübü Inter'den
20:52
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
14 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası kamerada
20:11
Putin’den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
Putin'den piyasaları ayağa kaldıracak çıkış: Tam yasak olasılığını tartışıyoruz
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 21:50:58. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.