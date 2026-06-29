Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Futbolcuların 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.