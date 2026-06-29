Fenerbahçe Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Futbolcuların 2 grup halinde pas çalışmalarıyla sürdürdükleri antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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