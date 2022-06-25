Can Bartu Tesisleri 'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

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