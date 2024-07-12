Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçının ardından İstanbul'a dönecek.