Salonda ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanın, daha sonra sahada dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, 2 grup halinde yapılan şut çalışmasının ardından uygulanan taktik programla tamamlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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