Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

17.06.2022 14:36
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2022-2023 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Bruma'nın da katıldığı belirtildi.

Salonda ısınma hareketleri ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanın, daha sonra sahada dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın, 2 grup halinde yapılan şut çalışmasının ardından uygulanan taktik programla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı Fenerbahçe'de Bruma takımla birlikte ilk antrenmanını yaptı
Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Fenerbahçe, Bruma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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