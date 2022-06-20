Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.