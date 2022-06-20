Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

20.06.2022 20:07
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanda daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister Jorge Jesus: Her hoca böyle futbolcularla çalışmak ister
Kaynak: İHA

Can Bartu Tesisleri, Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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