Can Bartu Tesisleri 'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular, koşu ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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