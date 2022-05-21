Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih - Son Dakika
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Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih

21.05.2022 00:15

Fenerbahçe teknik direktörlük meselesinde imza sürecine girdi. Portekiz'in A Bola gazetesi, Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktör Jorge Jesus ile 1 yıllık sözleşme konusunda anlaştığını açıkladı. Jesus imzayı, Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşılaşmasından sonra Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin kesinleşmesiyle birlikte atacak.

Süper Lig'de sezona Portekizli teknik adam Pereira ile başlayan ancak kötü gidişatın ardından takımın başına İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de işlerin iyi gitmesi, yüzleri de güldürdü. Kartal, takımı Şampiyonlar Ligi potasına soktu ancak bu başarı da Kartal'ın koltuğunu sağlama almaya yetmedi. Fenerbahçe'de takımın başına Jesus'un getirileceği konuşulurken, asıl bomba haber Portekiz'den geldi.

ANLAŞTIKLARINI DUYURDULAR

Portekiz'in ünlü gazetesi A Bola Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelere devam ettiği ünlü teknik adam Jorge Jesus'la 1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını yazdı.

İMZA ATACAĞI TARİH BİLE BELLİ

Hatta habere göre Jesus'un kendisini resmen sarı lacivertli kulübe bağlayacağı tarih bile belli oldu. Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet elde etmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmasının kesinleşmesinin ardından İstanbul'a gelecek ünlü teknik adam, sözleşmeyi imzalayarak takımın başına geçecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih - Son Dakika
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