Fenerbahçe\'yi 219 gün sonra yıkan haber

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Rodrigo Beaco en az 2 ay daha takımla birlikte çalışmalara katılamayacak. Sarı-lacivertlilerin Portekiz kampında bireysel çalışmalarını sürdüren Brezilyalı futbolcusu bir süre daha forma giyemeyecek.

2 AYA DAHA İHTİYACI VAR

TRT Spor'da yer alan habere göre Rodrigo Becao'nun takımla birlikte çalışması için 2 aya daha ihtiyacı var. 29 yaşındaki futbolcunun 15 Aralık 2024'te oynanan Başakşehir maçında çapraz bağları yırtılmıştı. Fenerbahçe formasıyla toplamda 37 maça çıkan Rodrigo Becao 2 gol 1 asist kaydetti.