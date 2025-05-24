Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol

Fenerbahçe\'yi 90+2\'de yıkan gol
24.05.2025 21:08
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Fenerbahçe, Avusturya Ligi takımlarından Austria Wien'in Blau Weiss karşısında 90+2'de yediği gol sonrasında yıkıldı. Maç 2-2 bitmesiyle birlikte Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda seri başı olma şansını kaybetti.

Avusturla Ligi'nde oynanan Austria Wien-Blau Weiss karşılaşmasında Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. 2-2 sona eren maçın ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda seri başı olma şansı ortadan kalktı.

90+2'DE YIKAN GOL

Bugün oynanan maçta Blau Weiss karşısında 90'da gol bularak 2-1 öne geçen Avusturya ekibi 90+2'de gol yiyerek maçı 2-2 tamamladı. Bu sonuçla 3. sırada kalan Wien, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Austria Wien'in Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde temsilcimiz Fenerbahçe seri başı olma fırsatı yaşayacaktı.

Bu sonuçla seri başı olmayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şöyle;

  1. Benfica
  2. Rangers
  3. Club Brugge/ Salzburg

Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'yi 90+2'de yıkan gol - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • bindokuzyüzüç semih:
    Ali sen üst sıradaki takımları yenemeden, derbi kazanamadan, 1 kez bile kırmızı görmeden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi HAK EDİYOR musun? Bi maç kazanınca şampiyon ilan etmiştin kendini. Delikanlıysan samimiysen BEŞİKTAŞ'a 2 MAÇI KAYBETTİK şampiyonlar ligi HAKKIMIZI DEVREDİYORUZ dersin! Hakkımızı yiyen yiyene sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi oluyor! 30 1 Yanıtla
  • sirkeci:
    olum her gün bizi yıkacak bi şey nasıl çıkıyor ya? afrikada mızrak atılsa ucu bize saplanıyor! 18 0 Yanıtla
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