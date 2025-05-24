Fenerbahçe\'yi 90+2\'de yıkan gol

bindokuzyüzüç semih:

Ali sen üst sıradaki takımları yenemeden, derbi kazanamadan, 1 kez bile kırmızı görmeden Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi HAK EDİYOR musun? Bi maç kazanınca şampiyon ilan etmiştin kendini. Delikanlıysan samimiysen BEŞİKTAŞ'a 2 MAÇI KAYBETTİK şampiyonlar ligi HAKKIMIZI DEVREDİYORUZ dersin! Hakkımızı yiyen yiyene sonra BEŞİKTAŞ çok puan farkı yedi oluyor!