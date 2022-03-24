Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

24.03.2022 20:41
Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Cumartesi günü Yukatel Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salonda kuvvet çalışmasından sonra sahada ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı kaydedildi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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