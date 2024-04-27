Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan'dan çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan'dan çağrı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısı yaparak destek ve oylarını beklediklerini belirtti.

27.04.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, "Bugün burada kim seçilirse seçilsin, hep birlikte sizlerin karşısına çıkıp birlikte seçilen adayı kutlayalım. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez. Biz umutluyuz ve diyoruz ki; geleceğin Fenerbahçe'si, geleceğin Yüksek Divan Kurulu için, barış ve beraberlik için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Seçimli Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Toplantıda konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan, "Bugün Fenerbahçe'mize 3 yıl boyunca hizmet edecek olan Yüksek Divan Kurulu başkanlığı heyetini seçmek üzere toplandık. Sizlerle burada tekrar buluşmak, görüşmek çok güzel. Kulübümüz tüzüğünde Yüksek Divan Kurulu'nun temel görevi danışma kurulu olarak tanımlanmıştır. 25 yıllık, çeyrek asırlık spor kulübü kongre üyeliğinin sonrasında oluşan bu kurul aslında bir akil insanlar kuruludur. İletişimin ne kadar önemli olduğunu çok iyi bilen bir kişi olarak, yüksek divan kurulunun da üye ilişkilerinin de ekibinin olması gerektiğini düşünüyorum. Her üyenin fikrine saygı gösteren, dayanışma içerisinde çalışan ekip olacağız. Bu kapsamda üyeleri dinleyecek, talep ve üyeleri toplayacağız. Yüksek Divan Kurulu'nun stratejik planını uygulayacağız ve kademelerle hayata geçireceğiz. Bugün burada kim seçilirse seçilsin, sizlerin karşısına çıkıp hep birlikte seçilen adayı kutlayalım. Bizler bir oldukça Fenerbahçe'mizi kimse yenemez. Biz umutluyuz ve diyoruz ki; geleceğin Fenerbahçe'si, geleceğin Yüksek Divan Kurulu için, barış ve beraberlik için desteklerinizi ve oylarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan'dan çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ne konuşacak İşte masadaki 8 başlık CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne konuşacak? İşte masadaki 8 başlık
08:59 Attığı gol kaderini değiştirdi Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler yorumu Attığı gol kaderini değiştirdi! Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler yorumu
08:37 Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor İşte MEB’in açıkladığı yeni müfredatın detayları Kamuoyuna sunuldu, görüş bekleniyor! İşte MEB'in açıkladığı yeni müfredatın detayları
08:23 İYİ Parti’de kurultay günü: Akşener’in koltuğu için 4 aday yarışıyor İYİ Parti'de kurultay günü: Akşener'in koltuğu için 4 aday yarışıyor
16:45 Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında Yeni doğan bebekler üzerinden vurgun! Aralarında doktorların da bulunduğu 38 kişi gözaltında
11:17 Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday Dursun Özbek, Galatasaray Başkanlığına yeniden aday
11:16 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar 110 kişiyi villa kiralama bahanesiyle 500 milyon TL dolandırdılar
10:26 Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi’nde sunum yaptı Kocaeli Spor Başkanı Recep Durul, Finans ve Sürdürülebilir Politikalar Kongresi'nde sunum yaptı
10:25 FATİH’te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü FATİH'te Bir Kadın Sevgilisini Küfür Ettiği İddiasıyla Öldürdü
10:18 Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki Memur emeklisinden pazardaki fiyatlara tepki
10:04 Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi
09:46 Otoyoldaki sürücülere “Yumurtalı“ çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın Otoyoldaki sürücülere "Yumurtalı" çete tuzağı: Görürseniz kesinlikle durmayın
09:17 Esra Erol’da hareketli dakikalar 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL’ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı Esra Erol'da hareketli dakikalar! 14 yaşındaki kızlarını 100 bin TL'ye satan aile canlı yayında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2024 11:29:04. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkan Adayı Sevil Becan'dan çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement