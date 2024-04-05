Fenerbahçe, Ziraat Bankkart\'ı mağlup ederek finale yükseldi

Fenerbahçe, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15'lik setlerle 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, finalde Halkbank ile karşılaşacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Eser Türkoğlu
Ziraat Bankkart: Anderson, Arslan Ekşi, Samet Faik Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül, Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar)
Fenerbahçe: Yiğit Gülmezoğlu, Emre Vahit Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Caner Peksen, Kaan Gürbüz, Deniz Ali Yılmaz, Hasan Sıkar, Nikoaly Penchev (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
Setler: 22-25, 21-25, 25-20, 25-14, 13-15
Süre: 135 dakika (27', 32', 28', 26', 22') - İSTANBUL
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Altaylı futbolcu Salih Sarıkaya, siyah-beyazlıların köklü ve büyük bir camia olduğunu belirterek, en kısa süre eski günlerine döndüreceklerini söyledi. Bulundukları durumla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıkaya, Altay Kulübü'nün her zaman zorlukların üstesinden geldiğini ve en kısa sürede zor durumun üstesinden geleceklerini ifade etti.
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