Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara'ya geldi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara'ya geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara\'ya geldi

Fenerbahçe Futbol Takımı, MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için Ankara'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını karşılamak için Esenboğa Havalimanı'na akın etti.

26.02.2024 22:20  Güncelleme: 22:24
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- Fenerbahçe kafilesi Ankara'ya geldi

ANKARA - Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçı için başkente ulaştı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın 20.45'te MKE Ankaragücü ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı için Ankara'ya geldi. Fenerbahçe taraftarları takımlarını karşılamak için Ankara Esenboğa Havalimanı'na akın etti. Takım tezahüratlar eşliğinde karşılandıktan sonra takım otobüsüyle konaklayacağı otele doğru hareket etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası maçı için Ankara'ya geldi - Son Dakika

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