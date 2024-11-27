Fenerbahçe Zorlu Maç İçin Hazır

Spor

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, iyi bir maç için bütün koşulların mevcut olduğunu söyledi.

Fortuna Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli çalıştırıcı, sözlerine Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky'yle ilgili soruyu yanıtlayarak başladı.

Trpisovsky'yle daha önce karşılaştıklarını vurgulayan Mourinho, "Kendisi çok iyi bir iş çıkarıyor ve yıllar boyunca istikrar sağladı. Oyuncularını kendi futbol anlayışına adapte etti. Takım her geçen yıl daha da iyiye gidiyor. Bu yıl da kolay bir şekilde şampiyon olacaklardır. Bizim için zorlu bir rakip. Gelirken stadyuma da baktım, iyi bir zemin var gibi görünüyor. Yarın iyi bir maç olması için her koşul mevcut." diye konuştu.

"Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecek"

Slavia Prag'a isim isim bakmadıklarını, takım olarak baktıklarını belirten Mourinho, rakibin uzun süredir aynı oyunu oynadığını ve tempolu maçlar çıkardığını dile getirdi.

Kadroda birçok oyuncunun eksik olduğunun altını çizen Portekizli çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Benim birçok oyuncum eksik. UEFA listesine yazamadığım oyuncularımız var, cezalı oyuncum var, sakatlıkları olan isimler var. Buraya gelirken bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkıp süre almamış isimler. Kısıtlı bir kadroyla geldik ama Fred'in de belirttiği gibi biz buraya sonuç almaya geldik. Oynayan oyuncular her şeylerini vereceklerdir. Biz buraya kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik. Sahada 10 oyuncu olacak, kulübede de 5 isim olacak. Oyuncu değişikliği yaparken herhangi bir sıkıntımız olmayacak, bu durumu da gülerek karşılamamız gerekiyor. Pozitif bakmamız gerekiyor. Şuna eminim ki oynayan oyuncular her şeylerini verecek, bu konuda onlara güveniyorum."

Toplantıya Jose Mourinho'yla birlikte çıkan Brezilyalı futbolcu Fred de zor bir maç olacağını söyleyerek "Puanlara ihtiyacımız var, dolayısıyla kazanmak için oynayacağız. Zor bir rakibe karşı kazanmak için oynamamız gerekiyor." açıklamasında bulundu.