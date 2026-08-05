Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi

Fenerbahçe\'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi
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Fenerbahçe'nin Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için resmi teklif yaptı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yunan golcü, sarı-lacivertlilerin teklifini kabul ederken, Benfica ise transfer için 50 milyon euronun üzerinde bonservis talep ediyor.

Yeni sezon öncesi golcü transferini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de Vangelis Pavlidis transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, Benfica'nın Yunan golcüsü Vangelis Pavlidis için resmi teklifini yaptı.

PAVLIDIS'TEN FENERBAHÇE'YE ONAY

Haberde, 27 yaşındaki golcünün Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği ve kariyerine sarı-lacivertli formayla devam etmeye sıcak baktığı belirtildi. Transfer sürecinde Pavlidis'in menajeri Arturo Canales'in bugün Benfica yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

BENFICA 50 MİLYON EURO İSTİYOR

Portekiz temsilcisinin ise yıldız futbolcusunu bırakmaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Benfica'nın, Pavlidis'in bonservisi için 50 milyon euronun üzerinde bir teklif beklediği öne sürüldü.

AYRILIĞA KARŞI ALTERNATİF HAZIRLIĞI

Öte yandan Benfica'nın, olası bir ayrılık ihtimaline karşı golcü arayışlarına başladığı ve Belçikalı forvet Nicola Stassin ile temas kurduğu iddia edildi.

Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 53 resmi maça çıkan Vangelis Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken santrforlarından biri olmuştu.

Fenerbahçe, Vangelis, Benfica, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü 'Evet' dedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Pavlidis harekatı! Yıldız golcü "Evet" dedi - Son Dakika
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