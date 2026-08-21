Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu - Son Dakika
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Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu

Fenerbahçe\'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Allahyar Sayyadmanesh, kariyerini sürdürdüğü Polonya'da sezona etkili bir başlangıç yaptı. Westerlo'dan bedelsiz olarak Lech Poznan'a transfer olan 25 yaşındaki İranlı futbolcu, yeni takımında çıktığı 7 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist üretti.

Kariyerinin bir bölümünde Fenerbahçe'de forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Westerlo macerasının ardından Polonya'nın yolunu tuttu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Westerlo'dan bonservis bedeli ödenmeden Lech Poznan'ın kadrosuna katıldı.

7 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST

Allahyar, yeni takımına uyum sağlamakta fazla zorlanmadı. İranlı futbolcu, Lech Poznan formasıyla çıktığı ilk 7 karşılaşmada rakip fileleri 4 kez havalandırırken takım arkadaşlarına da 2 gol pası verdi. Böylece Allahyar, 7 karşılaşmada toplam 6 gole doğrudan katkı sağlayarak dikkat çeken bir başlangıca imza attı.

Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu

FENERBAHÇE FORMASI DA GİYMİŞTİ

Fenerbahçe'nin genç yaşta büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Allahyar, sarı-lacivertlilerde istediği süreleri bulamamış ve kariyerine farklı takımlarda devam etmişti. Yıllar sonra Lech Poznan'daki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki futbolcunun sezona yaptığı başlangıç öne çıktı.

Fenerbahçe, Polonya, Poznan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    feneri bi okuyup üflesek düzelirmi bu nasıl iş. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu - Son Dakika
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