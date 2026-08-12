Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru

Fenerbahçe\'den Vedat Muriqi için TFF\'ye sürpriz başvuru
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Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde forma giyebilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesi halinde sarı-lacivertlilerin kadro planlamasında önemli bir avantaj elde etmesi bekleniyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin yerli statüsünde oynayabilmesi için TFF'ye müracaat etti. Sarı-lacivertliler şimdi federasyondan gelecek kararı bekliyor.

KARAR KADRO PLANLAMASINI ETKİLEYEBİLİR

Fenerbahçe'nin yaptığı başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda Vedat Muriqi, yerli statüsünde forma giyebilecek. Bu karar, sarı-lacivertlilerin yabancı oyuncu kontenjanı ve yeni sezon kadro planlaması açısından önemli bir gelişme olacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Emre Bayrak Emre Bayrak:
    İlkay Gündoğan ve Mesut Özil gibi Alman milli takımında oynamış olan futbolcular türk statüsünde oynayabiliyor ise 2015 yılından beri Türk vatandasligi bulunan Vedat da türk statüsünden faylanmali ... 10 4 Yanıtla
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    GS li Yusuf Demir denen türk futbolcuyu yabancı saydılar.Bunu neden Türk saysinlar 3 5 Yanıtla
    Salih Demir Salih Demir:
    İlkay niye saydılar 5 0
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    Türk olan yusuf u saymadıysan Bunuda geçeceksin 3 5 Yanıtla
    Salih Demir Salih Demir:
    İlkayıda sayma o zaman 5 0
  • nameless nameless nameless nameless:
    Zamanında Türk Yusufu , Galatasaray'da yabancı oynattıranlar, Türk olmayan oyuncuyu yerli statüsünde oynatma peşinde 1 2 Yanıtla
    Salih Demir Salih Demir:
    Türk vatandaşı vedat 2 0
  • Serdar Dur Serdar Dur:
    Yok yaw. Archie de 24 yaşında onu nasıl 23 yaş altı saydı acaba TFF. 0 1 Yanıtla
    Salih Demir Salih Demir:
    Kimlik resmimi var sende bu kadar net konuşuyorsun 2 0
    kellek gggg kellek gggg:
    Alindiginda 23 yasinda oldugunda bir sonraki sene de oynayabiliyor. 24 yasinda evet, ama kurala uygun. 1 0
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru - Son Dakika
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