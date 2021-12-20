Fenerbahçeli Alişan'dan daha önce görülmemiş sitem dolu sözler: Sayenizde bu da oldu

Ali Koç'un başkan seçilmesine en çok sevinen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Alişan'da artık sabır taşı çatladı. Alişan, Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle adeta içinde ne varsa yazıya döktü.

PEREİRA'YI TOPA TUTTU

Alişan, Pelkas ve Valencia'yı oyuna almayan Pereira'yı ağır eleştirirken, onu göreve getiren yönetimi daha sert sözlerle hedef aldı.

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Alişan, Başkan Ali Koç'a yönelik yaptığı paylaşımda, "Sayenizde aralık ayında şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'yi de gördük. Daha neler göreceğimiz dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Yönetim istifa, Ali Koç istifa" ifadelerini kullandı.