Ülkemizde son olarak TFF 1.Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Steven Caulker, kariyerinde sürpriz bir adıma imza attı.
Bir dönem Süper Lig devi Fenerbahçe'de oynayan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Steven Caulker, İzlanda'nın Stjarnan ekibine hem oyuncu yardımcı antrenör olarak imza attı.
Caulker, Süper Lig'de daha önce Alanyaspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, ve Fatih Karagümrük forması giydi. İngiliz isim son olarak TFF 1.Lig ekibi Ankara Keçiörengücü'nde şans buldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli eski yıldızdan sürpriz imza! Hem antrenör oldu hem de oyuncu - Son Dakika
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