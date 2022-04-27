Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu - Son Dakika
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Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu

27.04.2022 13:01
Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oldu.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci baba oldu.

İrfan Can Kahveci ile Gözde Kahveci çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Doğum, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sabah saatlerinde Kadın Hastalıkları ve Doğum-Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Bildirici tarafından gerçekleştirildi.

İlk bebeklerini kucağına alan çift, oğullarına "Can" adını verdi.

Fenerbahçe Kulübü de internet sitesinde yer alan paylaşımda Kahveci çiftini kutlayarak, "Gözde ve İrfan Can çiftini tebrik ediyor, Can'a sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Kadın Hastalıkları, İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe, Doğum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci baba oldu - Son Dakika


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