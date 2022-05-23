Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret - Son Dakika
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Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret

23.05.2022 16:59
Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kupayla birlikte başkan Ali Koç'u ziyaret etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı oyuncuları, kupayla birlikte başkan Ali Koç'u ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın da yer aldığı ziyarette sarı-lacivertli oyuncular, kupa ile birlikte şampiyonluğu temsilen çerçeveletilmiş şampiyonluk madalyasını da başkan Koç'a takdim etti.

Kadın basketbol takımının, sarı-lacivertli kulübün en çok kupa kazanan ekibi olduğunu kaydeden Ali Koç, "Ligin açık ara en kuvveti takımı olduklarını final maçında gösterdiler. Yeni hocamıza hayırlı olsun demek istiyorum. İlk tanışmamızda çok etkilendim. İnşallah kurduğu hayaller gerçekleşir. Gerçekleştiği takdirde önümüzün çok daha açık olduğunu düşünüyorum. Victor Lapena'ya da teşekkür etmek istiyorum. Çalışmaya devam ederek bu kulübün hak ettiği yeni takım, yeni sezon, yeni hocayla beraber elde ederiz diye ümit ediyorum. Hedeflerimizin hepsini başaramadık ama abone olduğumuz lig şampiyonluğunu kazandı kızlarımız. Müzemize her sene olduğu gibi 1 veya birden fazla katkı yapıyorlar. Bu sene de kupayla katkıda bulundular." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Fenerbahçeli kadın basketbolculardan Ali Koç'a kupalı ziyaret - Son Dakika


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