SPOR Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

03.07.2022 21:07

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadıMustafa AKIN / GRAZ (Avusturya), (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN/ GRAZ (Avusturya), (DHA) - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde kamp yapılan otelin sahasında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de idman öncesinde Partizan maçının toplantısı yapıldı. Daha sonra sahada yer alan oyuncular, ısınma ve koşu hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarlar da sarı-lacivertli takımın idmanını takip etti. Jesus'un selamladığı taraftarlar bu sene şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.

Bern'den 180 kilometre yol geldiklerini dile getiren Fenerbahçeli taraftar Ercan Özmen, 'Fenerbahçemizi özledik ve onlar için geldik. Artık inşallah şampiyonluk özlemi biter. Bu sezonu şampiyon olarak bitiririz inşallah' dedi.

Viyana'dan geldiğini dile getiren Orhan Ahi, 'Takımımızı desteklemek için 2 saatlik yoldan geldik. Her sene takım geldiğinde yanlarında oluyoruz. Her zaman maça, stada gidemesek de hep buradayız. Bu sezon için de çok umutluyuz. Yıllar sonra şampiyonluk bekliyoruz. Bu sene daha da umutluyuz, takımımızın morali için buraya geldik ve heyecanlıyız. Büyük bir hocamız var. Jesus gibi bir teknik direktör geldi, çok gururluyuz. Bu sene şampiyonluk için elimizden gelen bütün imkanları zorlayacağımızı düşünüyorum' şeklinde konuştu.

Slovenya'nın Maribor kentinden ailece Fenerbahçe'nin idmanı için geldiklerini dile getiren Mahmut Savaş ise 'Fenerbahçe bizim için bir özlem. Onların buraya geldiklerini duyunca destek olmak için idmana geldik. Her sene şampiyonluğu umut ediyoruz. İnşallah bu sene şampiyon olacağız, inanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Öte yandan taraftarlar antrenmanın bitmesinin ardından futbolculara forma imzalattı ve fotoğraf çekildi.

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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Avusturya, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

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