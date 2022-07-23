Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama - Son Dakika
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Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama

23.07.2022 10:56

Geçtiğimiz gün Trabzon'a gideceğini sosyal medya hesabından duyuran Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın çıkan arbedede yaşamını yitirdiği ileri sürülmüştü. Bu iddiayı Rambo Okan'ın arkadaşı yalanladı.

Yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın Trabzon'da çıkan arbede sonucu öldürüldüğü iddia edilmişti. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Okan Güler'in, Nurullah isimli arkadaşı, Bolu Emniyeti tarafından gözaltına alınan Rambo Okan'ın bir süre sonra serbest bırakıldığı ve herhangi bir problemi olmadığını aktardı.

Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan öldü mü? Yakın arkadaşı cevapladı

TRABZON'A GİDERKEN PAYLAŞIM YAPMIŞTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmek için girişimlerde bulunan ve son denemesinde amacına ulaşan Rambo Okan, önceki gün sosyal medyada aldığı bileti paylaşarak bu kente gideceğini duyurmuştu.

Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan öldü mü? Yakın arkadaşı cevapladı
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Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı Trabzon'a gideceğini açıklayan Fenerbahçe amigosu Rambo Okan'ın Trabzon'da öldürüldüğü iddiası sosyal medyayı karıştırdı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı Kazara kendini vurduğu iddia edilen Elif Gölveren'in en yakın iki arkadaşı tutuklandı

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama - Son Dakika
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