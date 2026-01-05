Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor - Son Dakika
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor

Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
05.01.2026 14:27
Fenerbahçeli yıldız ayrılığı kafasına koydu! Menajeri kulüp bakıyor
Fenerbahçe'nin Hollandalı savunmacısı Jayden Oosterwolde'nin takımdan ayrılma kararı aldığı ve menajerinin Premier Lig ve Serie A ekipleriyle görüştüğü belirtildi. Ayrılık sürecinin, gelecek tekliflerin şartlarına göre önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler ilk hamlesini Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı transfer ederek yaptı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun talepleri doğrultusunda transfer planlamasına devam eden yönetim, bir yandan yeni isimlerle görüşmelerini sürdürürken diğer yandan mevcut kadrodaki oyuncuların durumunu da değerlendiriyor.

OOSTERWOLDE AYRILIĞA YAKIN

Bu süreçte dikkat çeken isimlerden biri Jayden Oosterwolde oldu. Takvim'in haberine göre Hollandalı savunma oyuncusunun, sarı-lacivertli kulüple yollarını ayırma kararı aldığı ifade edildi.

MENAJERİ PREMIER LİG VE SERIE A'YA ÖNERİYOR

Kulübe yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Oosterwolde'nin menajerinin oyuncuyu Premier Lig ve Serie A ekiplerine önerdiği, transfer için kulüp arayışını hızlandırdığı belirtildi. Fenerbahçe'de ayrılık sürecinin, gelecek tekliflerin şartlarına göre önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

