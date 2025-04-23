Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı

İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.

YALIN AYAK SOKAĞA FIRLADILAR

Depremler büyük paniğe neden olurken, Fenerbahçeli Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terkettiler.