İstanbul'da Silivri açıklarında 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 ve 4.4 büyüklüklerinde 2 deprem daha meydana geldi. Depremler çevre illerde de hissedildi.
Depremler büyük paniğe neden olurken, Fenerbahçeli Diego Carlos'un eşi ve çocukları İstanbul'da meydana gelen şiddetli deprem sonra evlerini yalın ayakla terkettiler.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli yıldızın eşi ve çocukları yalın ayak sokağa fırladı - Son Dakika
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