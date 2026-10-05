Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir - Son Dakika
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Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

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Fenerbahçe\'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir
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Fenerbahçe'nin milli arada Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında kırmızı kart gören Mason Greenwood için ceza ihtimali gündeme geldi. Hazırlık maçlarında görülen kırmızı kartların nedenine bağlı olarak resmi karşılaşmalara da yansıyabilmesi nedeniyle İngiliz yıldızın Süper Lig'de ceza alıp almayacağını hakem raporu belirleyecek.

Fenerbahçe'nin milli ara döneminde Azerbaycan temsilcisi Turan Tovuz ile oynadığı hazırlık maçında Mason Greenwood'un gördüğü kırmızı kart tartışma yarattı. İngiliz futbolcu, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi Revan Hamzazade tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

SÜPER LİG'DE CEZA RİSKİ

Karşılaşmanın hazırlık maçı olması, Greenwood'un gördüğü kırmızı kartın Süper Lig'e yansıyıp yansımayacağı sorusunu beraberinde getirdi. TFF'nin ceza talimatına göre hazırlık maçlarında kırmızı kart gören futbolcular, kartın görülme nedenine bağlı olarak resmi müsabakalarda da cezayla karşı karşıya kalabiliyor.

Greenwood'un Turan Tovuz karşılaşmasındaki kırmızı kartının rakibe yönelik kasti ve şiddet içeren bir hareket nedeniyle verilmiş olması, Süper Lig'de de ceza alma ihtimalini ortaya çıkardı.

HAKEM RAPORU BELİRLEYİCİ OLACAK

Sürecin nasıl sonuçlanacağında hakem Revan Hamzazade'nin maçın ardından hazırlayacağı rapor belirleyici olacak. Greenwood'un hareketinin raporda nasıl değerlendirildiğine göre olası ceza süreci de netlik kazanacak. İngiliz yıldızın Süper Lig'de forma giyip giyemeyeceği bu sürecin ardından belli olacak.

Mason GreenwoodFenerbahçeSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Argan Çınar Argan Çınar:
    büyük bir ihtimalle rakip oyuncu ailesine küfür etmiştir yoksa neden yapsın ki 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir - Son Dakika
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