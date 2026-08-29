Fenerbahçe'ye Marcus Rashford'dan kötü haber
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen Marcus Rashford cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İngiliz yıldızın Türkiye'ye transfer olmayacağı ve kariyerine Manchester United'da devam etmeye odaklandığı belirtildi.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken sarı-lacivertlilerle adı anılan Marcus Rashford'un geleceğine ilişkin kararının netleştiği belirtildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun geleceğine ilişkin tutumunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor.
TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYACAK
Haberde Rashford'un bu yaz Türk kulüplerinden herhangi birine transfer olmayacağı ifade edildi. İngiliz yıldızın tamamen Manchester United'a odaklandığı ve kariyerini burada sürdürmek istediği aktarıldı.
FENERBAHÇE İHTİMALİ KAPANDI
Rashford'un aldığı bu kararın ardından Fenerbahçe ihtimali de ortadan kalktı. Fabrizio Romano'nun haberinde, İngiliz futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olma ihtimalinin bulunmadığı özellikle vurgulandı.
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