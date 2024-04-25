Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin en deneyimli futbolcusu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin en deneyimli futbolcusu

Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş\'a karşı Fenerbahçe\'nin en deneyimli futbolcusu

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı oynadığı 8 maçla takımının en deneyimli ismi olarak öne çıkıyor. Bu sezon 46 maçta görev alan Ferdi, 3 gol ve 5 asistlik performansıyla ön plana çıkıyor.

25.04.2024 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'a karşı Süper Lig'de 8 maçta görev alan Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, bu alanda takımının en deneyimli ismi olarak öne çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, siyah-beyazlılara karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor. 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, 2019-2020 sezonundan itibaren tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.

Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Performansıyla bu sezon takımının en önemli oyuncularından biri olan Ferdi, istikrarıyla da ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32'si Süper Lig, 12'si Avrupa Konferans Ligi, 2 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 46 müsabakada görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kadıoğlu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin en deneyimli futbolcusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:46 İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil İletişim Başkanlığı: Uyku apnesi tanısı konan kişilerin ehliyet alamayacağı ve yenileyemeyeceği iddiası doğru değil
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:45 Moda yarışmacısı Nihal Candan cezaevinde kilo kaybediyor Moda yarışmacısı Nihal Candan cezaevinde kilo kaybediyor
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
11:02 O artık 15 yaşında koca delikanlı İşte filozof Atakan’ın son hali O artık 15 yaşında koca delikanlı! İşte filozof Atakan'ın son hali
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 12:02:53. #1.13#
SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin en deneyimli futbolcusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement