Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral'ın cezasını adil bulmadığını söyledi

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Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'ya karşı elde edilen galibiyeti 'Bozkurt' işareti yaparak kutlayan takım arkadaşı Merih Demiral'a, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 maç men cezasını adil bulmadığını söyledi.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 çeyrek final müsabakasında yarın Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de Hollanda ile karşılaşacak. Bu karşılaşma öncesi ay-yıldızlı futbolcu Ferdi Kadıoğlu, maçın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Benim ve ailem için özel bir maç"

Kendisi için özel bir maç olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Ferdi, "Annem Hollandalı, babam Türk. Ailem için de özel bir maç. Türk taraftarların çok sayıda olmasını bekliyoruz. Kendi sahamızda oynayacağız gibi geliyor" ifadelerini kullandı.

"Merih Demiral'a verilen cezanın adil olmadığını düşünüyoruz"

Avusturya maçının ardından galibiyet sevinci esnasında 'Bozkurt' işareti yapması sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezası verilen Merih Demiral hakkında da konuşan ay-yıldızlı futbolcu, "Bence Merih'in yaptığı o işaret siyasi anlam taşımıyordu. Türk milletiyle birlikte dünyanın her yerinde olduğu gibi bir kutlama yapmak istedi. Bunun adil olmadığını düşünüyoruz. Diğer oyunların da aynı şekilde düşündüğünü düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"Yarınki maça ekstra motivasyona çıkacağız"

Ferdi Kadıoğlu, yarınki Hollanda mücadelesine ekstra motivasyonla hazırlandıklarını belirtti. Ferdi, "Bu noktaya kadar ne olduğunun bir önemi yok. Yarınki maça ekstra motivasyona çıkacağız. Kadroda değişiklik yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Ceza kalkacak mı bilmiyorum ama her halükarda maçımızı oynayacağız. Ailem ve dostlarımdan da birçok mesaj aldım" şeklinde konuştu.

"Hollanda'nın işini zorlaştıracağız"

Merih'in Demiral'ın ceza almasını 'talihsizlik' olarak nitelendiren 24 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Merih'in yerine başkasının oynaması gerekecek. Eminim onlar da çok güzel oynayacaktır. Hollanda'nın bireysel anlamda kaliteli oyuncuları var. Hollanda güçlü bir takım. Ama biz de sahaya tutuluyla çıkıyoruz ve yüreğimizle oynuyoruz. Hollanda'nın işini zorlaştıracağız."

"Türk Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyuyorum"

Ferdi, milli takım için şampiyonanın gayet güzel gittiğini söyledi. Başarılı futbolcu, ayrıca Türkiye forması giymekten gurur duyduğunu da aktararak, "Avusturya maçında ilk 60 dakika çok güzel oynadık. Son 30 dakikada bazı sorunlar yaşadık. Çok ciddi performans gösterdik ve çeyrek finali hak ettik. 5 yıl önce başka bir mevkide oynuyordum ve Hollanda forması giyiyordum. Ama 2 yıl önce Türkiye forması giyme kararı aldım. Bundan bir an bile pişmanlık duymadım. Türk Milli Takımı'nın formasını giymekten gurur duyuyorum" dedi.

Ferdi Kadıoğlu, ayrıca EURO 2024 öncesi ufak bir sakatlık yaşadığını ancak kendisini şu an iyi hissettiğini dile getirdi.

"Kendi ülkemizde oynuyormuşuz gibi"

Türk taraftarları Hollanda karşılaşması için yarın Berlin Olimpiyat Stadyumu'na davet eden kırmızı-beyazlı futbolcu, "Gerçekten çok üst düzey bir destek var burada. Sanki kendi ülkemizde oynuyormuşuz gibi. Umarım yarın da diğer maçlarda olduğu gibi taraftarımızı bizi yalnız bırakmaz" açıklamasını yaptı. - BERLİN