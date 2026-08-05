Ferencvaros, Gornik Zabrze'yi Yenerek Avantaj Sağladı
Ferencvaros, Avrupa Ligi 3. eleme turu maçında Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımı, sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti.
Groupama Arena'daki maçta ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 65. dakikada Marius Corbu attı.
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Kaynak: AA
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