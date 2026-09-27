Ferhat Arıcan, Paris'teki Dünya Challenge Kupası'nda 14.633 puanla altın kazandı

Ferhat Arıcan, Paris'teki Dünya Challenge Kupası'nda 14.633 puanla altın kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda paralel bar aletinde altın madalya kazandı. Finalde 14.633 puan alan Arıcan, böylece birinciliği elde etti.
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Fransa'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'nda altın madalya elde etti.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre başkent Paris'teki organizasyonda mücadele eden Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 1. olarak finale kaldı.
Milli sporcu, finalde elde ettiği 14.633 puanla altın madalya kazandı.
Kaynak: AA
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