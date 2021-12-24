Fenerbahçe'de peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından Ali Koç'un seçime gitme ihtimali ortaya çıktı. Sadettin Saran'ın ilk seçimde aday olacağını belirtmesinin ardından Ferit Şahenk'in de başkanlık koltuğuna aday olacağı iddiaları bomba etkisi yarattı.
Sosyal medyada yaptıkları binlerce paylaşımla Ferit Şahenk'e destek veren sarı-lacivertli taraftarlar, ünlü iş insanının adını kısa süre içinde sosyal medya gündeminin zirvesine taşıdı. Paylaşımlarda Ali Koç'a seçime gitmesi yönünde çağrı yapılırken, Şahenk'in yeni başkan olacağı yönünde görüşlerin fazlalığı dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Ferit Şahenk'in Fenerbahçe başkanlığı için adının fısıldanması bile yetti! Taraftarlar sevinçten deliye döndü - Son Dakika Spor