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Fernando Boldrin: "3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var" - Son Dakika

Fernando Boldrin: "3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var"

17.11.2021 19:17
Fernando Boldrin: "3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var"

Çaykur Rizespor'un başarılı 10 numarası Fernando Henrique Boldrin, "Biz deplasmana asla 1 puan için gitmeyeceğiz.

Çaykur Rizespor'un başarılı 10 numarası Fernando Henrique Boldrin, "Biz deplasmana asla 1 puan için gitmeyeceğiz. 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 13. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak. 21 Kasım Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi antrenmanlarını sürdüren Yeşil-Mavili ekip Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmandan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor'un başarılı 10 numarası Fernando Henrique Boldrin, her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirdi. Son haftalarda oynanan maçlarda iyi bir performans çıkardıklarını dile getiren Fernando Henrique Boldrin, "Sezon başında siz de biliyorsunuz ben takımla beraber değildim, ayrı idmanlar yapıyordum. Fiziksel olarak iyi durumda da değildim, kendimi hazırlamaya çalışıyordum. Maçlarımızı izliyordum ve tabii ki çok üzücüydü. Başlangıçlarda ki maçlarla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum aslında. Ne yazık ki birçok maç kaybettik. Şu an da geldiğimiz durumda, özellikle son Alanya maçında Rizespor gibi oynadığımızı düşünüyorum. Geçmişte evinde oynayan Rizespor gibi oynadığımızı düşünüyorum. Taraftarımız da maçın başından sonuna kadar bize destek oldu. Umarım bu tür maçları önümüzde ki maçlarda da çıkarırız" ifadelerini kullandı.

Konyaspor deplasmanından galibiyet ile dönmek istediklerini dile getiren Boldrin, "Konyaspor'un şu ana kadar oynadığı futbola saygı duyuyorum, iyi durumdalar. Sezona iyi başladılar, iyi de duruyorlar, saygı duyulması gereken bir ekip. Türkiye'de zaten oynanan her maç çok zor oluyor. Konyaspor için de bize karşı oynayacakları maç çok zor olacak. Biz bundan sonra oynayacağımız her maça 3 puan için gideceğiz. Biz deplasmana asla 1 puan için gitmeyeceğiz. 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum, hak eden kazansın" şeklinde konuştu. - RİZE

Fernando Boldrin: 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var
Fernando Boldrin: 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var
Fernando Boldrin: 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var
Fernando Boldrin: 3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Konyaspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fernando Boldrin: '3 puan için gidiyoruz çünkü buna ihtiyacımız var' - Son Dakika Spor


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