Fernando Muslera 97 gün sonra kalede - Son Dakika
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Fernando Muslera 97 gün sonra kalede

20.03.2022 16:11
Fernando Muslera 97 gün sonra kalede

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Gaziantep FK karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Gaziantep FK karşılaşmasında 4 değişiklik yaptı. Bu karşılaşmayla kaleye dönen Kaptan Fernando Muslera, 97 gün sonra görev aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent son oynadıkları Barcelona maçının 11'ine göre Gaziantep karşısında 4 değişiklik gerçekleştirdi. İspanyol teknik adam; Inaki Pena, Sacha Boey, Cicaldau ve Ryan Babel'in yerine, Muslera, Semih, Morutan ve Emre Kılınç'e görev verdi.

Galatasaray'da Mustafa Muhammed ile Ömer Bayram sarı kart cezalarından dolayı, Arda Turan da sakatlığından dolayı Gaziantep'e götürülmemişti. Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey ise kamp kadrosunda olmalarına rağmen maçın kadrosuna yer almadı.

Fernando Muslera 97 gün sonra kalede

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Gaziantep FK maçıyla sahalara döndü. Muslera, 13 Aralık 2021 tarihinde Sivasspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Uzun bir tedavi süreci geçiren Uruguaylı file bekçisi, Gaziantep müsabakasıyla 97 gün sonra görev aldı.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Semih Kaya da, sarı-kırmızılılarla ilk maçına 11'de başladı.

Galatasaray, Gaziantep FK karşısına; Fernando Muslera, Semih Kaya, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'ile çıktı.

Yedeklerde ise Pena, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Erick Pulgar, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli bekledi. - İSTANBUL

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Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti Torrent seçimleriyle sürpriz yaptı! Galatasaray'ın Gaziantep FK karşısındaki ilk 11'i netleşti Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda Gaziantep FK ile Galatasaray 6. randevuda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fernando Muslera 97 gün sonra kalede - Son Dakika


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