Spor

- Fernando Santos: "Beşiktaş kontra atak yapacak bir takım değil"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın kontra atak yapacak bir takım olmadığını söyleyen siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, oyunu domine etmeleri gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.

"İlk 25 dakika sahada yoktuk"

İlk 25 dakika maça çok kötü başladıklarının altını çizen Santos, "Sahada yoktuk. Çok geride savunma yaptık. Rakibi kalemize çok yaklaştırdık. İkinci topları kazanmak için gerekli kadar agresif değildik topu da kullanamadık. Rakibe şansı biz verdik. Çok rahat topu kullandılar. 25. dakikadan sonra toparlanmaya başladık. Devre arası oyuncularımızla konuştuk ve ikinci yarıya farklı havada girdik. Yapmamız gerekenleri yaptık. Topu döndürdük, önde bastık. Daha agresiftik. Önemli olan ilk 25 dakikanın tekrarlanmaması. İkinci yarıda doğru yaptıklarımızı önümüzdeki maçlarda da oynamalıyız. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş kontra atak yapacak bir takım değil"

Beşiktaş'ın rekabetçi ve yüksek şiddette bir oyun oynaması gerektiğine dikkat çeken Portekizli teknik adam, "İçeride de dışarıda da Beşiktaş bu ilk 25 dakika gibi oynayamaz. Ben bunu kabul edemem. Bunu değiştirmeliyiz. Rekabetçi, yüksek şiddette bir oyun oynamalıyız. Agresif olmalıyız. Ligde her takım savaşıyor. Bizim de bunu yapmamız lazım. İkinci yarı daha çok öndeydik. Böyle olunca da topu biz kullandık ve iyi fırsatlar yakaladık. İkinci yarıdaki sıkıntımız da çok acele ettik. Aceleyle çok fazla top kaybettik. Bunu da düzeltmeliyiz. Beşiktaş kontra atak yapacak bir takım değil. Oyunu domine etmek zorundayız. Oyunu kontrol altına almalıyız. Çalışarak bu seviyeye geleceğimizi biliyorum. Bu hafta bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Kadroda olmayan oyuncular da daha çok çalışacak. Beraber çalışarak bunu en yüksek seviyeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Fernando Santos, taraftarlardan da her oyuncuya destek olmaları ricasında bulunarak, "İlk 25 dakika kötü değildik, berbattık. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, destek verdiler. Ama her oyuncumuzu daha iyi performans göstermesi için desteklememiz lazım" cümlelerine yer verdi.

"Geldiğimizden beri tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yaptık"

69 yaşındaki teknik direktör, ofansif anlamda zorlandıklarını belirterek, "Göreve geleli 40-45 gün oldu. Geldiğimizden beri tüm takımın beraber olduğu idmanları bu hafta yaptık. Ofansif olarak zorlanıyoruz. En kısa sürede çözeceğiz. Organize ataklarımızı daha çok geliştirmek zorundayız. Bizim kodumuzda bu var. Bunu kısa zamanda çözeceğimizi düşünüyorum. Oyuncularım da ne istediğimi anlayarak, bunları daha rahat yapacaklarını düşünüyorum, daha fazla çalışınca" değerlendirmesinde bulundu.

"Necip takımın en iyilerinden"

Joe Worrall'un bugün neden oynamadığına yönelik gelen bir soruya Santos, "Necip harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel, taktik ve agresiflik anlamında. Onun oynamamasının sebebi Necip'in suçu. Necip takımın en iyilerinden çünkü" cevabını verdi.

Fernando Santos, Galatasaray derbisinden önce ligde İstanbulspor ve Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la iki önemli mücadele oynayacaklarını, bu yüzden odak noktalarının derbiden önce söz konusu karşılaşmalar olduğunu sözlerine ekledi.

"Aboubakar'ın takıma faydalı olacağını düşünüyorum"

Tecrübeli çalıştırıcı, Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'la ilgili ise şunları dile getirdi:

"Aboubakar sakatlık sürecinden yeni çıktı. İdmanlarda iyi çalışıyor. Bugün adapte olması için sonradan oyuna aldık. İlk 11'i ben seçmiyorum, oyuncu karar veriyor. Antrenmanlarda azmini gösterirse ilk 11 oyuncusu olur. Aboubakar'ın isteği var, iyi çalışıyor. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum."