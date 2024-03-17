Fernando Santos, Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fernando Santos, Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söyledi

Beşiktaş'ın Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından teknik direktör Fernando Santos, istifa etmeyi düşünmediğini ve oyuncularına güvendiğini belirtti. Santos, üçüncülük ve kupa hedeflerinin devam ettiğini vurgulayarak, takımın performansını yükseltmek için çalışacaklarını söyledi.

17.03.2024 00:03  Güncelleme: 00:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ikinci yarıdaki reaksiyonu beğendiğini ve istifa etmeyi düşünmediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Santos, "Maça kötü başlamadık. Önde basarak başlamaya çalıştık. Erken gol yedik. İlk yarı birkaç fırsat bulduk ama değerlendiremedik. Penaltıyla geriye düştük. İkinci yarı çok iyi reaksiyon gösterdik. Topu hızlı çevirdik, öndeydik, iyi bir şekilde kaleye gittik. Bu sene oynadığımız en iyi oyunlardan birini oynadık ikinci yarıda. Çok fazla net fırsat yakaladık ama golü bulamadık. Yıllardır futbolun içindeyim böyle bir penaltı görmedim. Bu maçın hakkı en azından beraberlikti." diye konuştu.

Santos, Rashica'nın iyi bir penaltıcı olduğunu belirterek, "İdmanlarda Rashica penaltıları atıyordu. Bugüne kadar kaçırdığını görmedim. Bizim sıralamamız Cenk, Rashica, Semih ve Aboubakar şeklinde. Rashica çok iyi penaltı atan bir oyuncu. Bugün garip bir şekilde böyle bir durum oldu. Şanssızlık diyelim." dedi.

"İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor"

Ligde üçüncülük ve kupa hedeflerinin devam ettiğini anlatan Santos, "Kariyerimde bundan daha zor, daha karmaşık durumlarda çalıştım. İstifa gibi bir düşünce aklımdan geçmiyor. Son 3 maçta kötü sonuçlar aldık. Galatasaray ve bu maç geldiğimden beri oynadığımız en iyi iki maç diyebilirim. İki maçta da oyuncularımın verdiği reaksiyon iyiydi. Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Sonuç almadığınız zaman bu kötü görünüyor, bu da gayet doğal. Futbolda gol atıp yememek gerekiyor. İkinci yarı performanslarının üzerine gideceğiz. Bunları maçın tamamına yaymaya çalışacağız. Üçüncülük için hala şansımız var. Oyuncularıma güveniyorum. İki hedefimiz var, üçüncülük ve kupa. Bu hedefler için yürüyeceğiz. Bunları da başaracağımızı biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Oyuncularıma güveniyorum"

İkinci golü bulmaları halinde maçı 3-2'ye çevirebilecek performans sergilediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, futbolcularına güvendiğini kaydederek, "Oyuncularımı eleştirmem. Onların performanslarıyla ilgili 'sorun onlarda' tarzında bir şey diyemem. Onlarla ilerlemek zorundayız. Geçen maçta agresif değildik, o maçta kötüydük. Bugün ikinci yarıda harika bir oyun oynadık. Oyuncularım çok çalıştılar. Maçı döndürebilirdik, 3-2'ye çeviren bir takım olabilirdik ama olmadı. Oyuncularımla beraber iki hedefimizi de başaracağız. Oyuncularıma güveniyorum." şeklinde konuştu.

Kendisinin de oyuncularının da bu mağlubiyet nedeniyle mutsuz olduğunu ve uyumayacaklarını kaydeden Santos, "Kaybetmek benim tahammül ettiğim bir şey değil. Oyuncularım da uyumayacak bu gece. Beşiktaş'ın parçası olduğumuz durumdayken kaybettikten sonra uyuyamazsınız. Mutsuzum, taraftar mutsuz, onlar mutsuz olduğu için oyuncularım mutsuz. Bir şekilde hedeflerimize yürümek için iyi olmamız, pozitif düşünmemiz lazım. Mağlubiyetin acısını hepimiz yaşıyoruz. Taraftar da haklı. Beşiktaş gibi bir takımı bu kadar maç kaybetmesi kolay değil. Son maçtaki taraftarın, kızgınlığı eleştirisi haklıydı. Bu sezonu beraber bitireceğiz. Şu an en büyük hedefimiz kupa ve lig üçüncülüğü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Fernando Santos, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fernando Santos, Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Fernando Santos: 'İstifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor'
    23:59 Fernando Santos: 'İstifa gibi bir düşünce aklımın ucundan geçmiyor'

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, takımın reaksiyonunun iyi olduğunu belirtirken, sonuçlara bakarak her şeyin olabileceğini ifade etti. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

  • Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstifa Etme Düşüncesinde Değil
    23:54 Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstifa Etme Düşüncesinde Değil

    Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, istifa etme gibi bir düşüncesinin olmadığını söyledi. Santos, maçın detaylarını ve takımın performansını değerlendirdi. Ayrıca, oyuncularına güvendiğini ve hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Yenilgilerin kendisini ve taraftarı mutsuz ettiğini ifade eden Santos, Beşiktaş'ın bu zorlu süreci birlikte atlatacaklarını vurguladı.

  • Hikmet Karaman: Hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz
    23:35 Hikmet Karaman: Hem taraftarla birlikte coşup hem de sahada daha çok gelişen bir takım görüntüsü vereceğiz

    Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, EMS Yapı Sivasspor'u 4-1 yenerek maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karaman, takımın daha çok gelişen ve farklı şeyler ortaya koyan bir görüntü sergileyeceğini belirtti. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise Adana Demirspor'u tebrik ederek, milli maç arasından sonra istekli ve arzulu bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

  • Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu
    23:31 Hikmet Karaman: Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu

    Y. Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Sivasspor maçının ardından, 'Hak ettiğimiz bir karşılaşma ve galibiyet oldu' dedi. Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Karaman, maç sonu basın toplantısında takımın performansını ve taraftarın coşkusunu övdü. Milli araya girileceğini ve eksik oyuncuların olduğunu belirten Karaman, önümüzdeki dönemde daha üst seviyeye çıkacaklarını söyledi.

  • Bülent Uygun: 'Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir'
    23:31 Bülent Uygun: 'Ortada bir suç varsa o suç her zaman için hocanındır, benimdir'

    Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımın başarısızlığının sorumluluğunu üstlendi ve özür diledi. Uygun, milli maç arasında takımın performansını artırmak için çalışacaklarını belirtti.

  • Öncü Spor Kulübü Şampiyon Sporcuları İftar Sofrasında Buluşturdu
    23:21 Öncü Spor Kulübü Şampiyon Sporcuları İftar Sofrasında Buluşturdu

    ÖNDER İmam Hatipliler Derneğine bağlı faaliyet gösteren Öncü Spor Kulübü, dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluğu bulunan sporcuları iftar sofrasında bir araya getirdi. İftar programına 60 şampiyon sporcu katıldı. Öncü Spor, gençlerin sporla buluşmasını sağlayarak başarılar elde etmeye devam ediyor. Öncü Spor Başkanı Hüseyin Kara, gelecekte olimpiyat şampiyonluklarını da hedeflediklerini belirtti.


23:55 Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin acil servisi ’izole hastalar’ nedeniyle kapatıldı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nin acil servisi 'izole hastalar' nedeniyle kapatıldı
23:06 Süper Lig’de görülmemiş olay Beşiktaş’ın penaltısı neden iptal oldu Süper Lig'de görülmemiş olay! Beşiktaş'ın penaltısı neden iptal oldu?
22:52 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a mal varlığı sorusu: Londra’dan ev aldınız mı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a mal varlığı sorusu: Londra'dan ev aldınız mı?
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesabına yatıracağız.
20:17 İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik Kur’an-ı Kerim’li protestoya soruşturma İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik Kur'an-ı Kerim'li protestoya soruşturma
00:05 İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı İstanbul Göztepe Marmaray İstasyonu'nda güvenlik görevlisi olarak çalışan kadına bıçaklı saldırı
23:16 Batman’da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı Batman'da lastik yakarak izinsiz gösteri düzenleyen terör yandaşları itfaiye aracına saldırdı
22:44 Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü Silahlı saldırgan, üvey annesi, kız kardeşi ve eşini öldürdü
22:22 Kara Kartal’a sahasında soğuk duş Beşiktaş, Antalyaspor’a 2-1 yenildi Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi
21:15 Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir
20:23 Sen ne yaptın Arda Güler Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı Sen ne yaptın Arda Güler! Oyuna girer girmez öyle bir şut çekti ki! Gol olsa taraftarlar sırtında taşırdı
19:49 Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu Amerikalı Rapçi Lil Jon Müslüman Oldu
18:55 ABB Başkan Adayı Altınok’tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi ABB Başkan Adayı Altınok'tan emeklilere ücretsiz ulaşım vaadi
18:10 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, sahte seçim afişlerine tepki gösterdi
16:43 Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı Açılışa İmamoğlu’na yaptığı gönderme damga vurdu Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2024 00:26:07. #1.13#
SON DAKİKA: Fernando Santos, Beşiktaş'taki görevine devam edeceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement