Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Beşiktaş bünyesindeki tüm oyuncular ve antrenörler özeldir

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, oyunlarını daha iyi hale getireceklerini dile getirerek, "Beşiktaş bünyesindeki tüm oyuncular ve antrenörler özeldir" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş'ın yeni Teknik Direktörü Fernando Santos, Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Mehmetçikleri hatırlatarak, "Yaşanan üzücü olaylardan dolayı ben de üzgünüm. Umarım Türk halkı bir daha böyle acılar yaşamaz" dedi. Alınan galibiyetin mimarının oyuncular olduğunu dile getiren Santos, "Aslında maçı oyuncularım kazandı. Bugün tutkulu oynadılar. Onlardan istediğim şeyleri sahada yaptılar. Taraftarımıza da verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Maçın ilk yarısında kontrol bizdeydi. İstediğimizi oyuncularımız sahaya yansıttılar. Fakat maçın ikinci yarısının başında oyundan koptuğumuz bir bölüm oldu. Ama daha sonra kontrolü elimize aldık ve kompakt bir oyun oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Her gün daha çok çalışarak oyunumuzu daha da iyi hale getireceğiz" diye konuştu.

Tüpraş Stadyumu'nda ilk maçında nasıl bir atmosferle karşılaştığının sorulması üzerine Portekizli teknik adam, "Beşiktaş stadyumunun ve taraftarının harika olduğunu biliyordum. Daha önce yolu buraya düşen arkadaşlarımdan da bu bilgiyi aldım. Taraftarımızla birlik olarak daha güçlü olmalıyız. Beşiktaş'ta yönetim, oyuncular ve taraftar olarak aile ortamını sağlamalıyız" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş bünyesindeki tüm oyuncular ve antrenörler özeldir"

Transfer takviyesi hakkında sorulan soruyu da cevaplayan siyah-beyazlı takımın teknik patronu, "Oyuncularımda ilk gözlemlediğim şey gergin olduklarıydı. Onlarla yaptığım ilk konuşmamada tüm sorumluluğun bana ait olduğunu söyledim. Özgüven kelimesini kendilerine hatırlattım ve onlara aile olmamız gerektiğinin öneminden bahsettim. Aile olmazsanız, birlik olmazsanız başaramazsınız. Ben ekibim, başarı için çabalamaya devam edeceğiz. Oyuncularımıza, sahada kazananların onlar olduğunu hissettirmeye çalışıyoruz. Beşiktaş bünyesinde olan tüm oyuncular ve antrenörler özeldir. İki gün sonra kupa maçımız var. Çok fazla zamanımız yok bir şeyler yapmak için. Kupada oynayacağımız rakibimiz Eyüpspor'un bugün maçını izledim. Zor bir takıma karşı zor bir maç yapacağız. Şu anda elimizde olan oyuncularımız ile bir şeyler yapmak zorundayız. Buraya tabii ki yeni oyuncular gelecek. Benim olduğum takıma iyi, mücadeleci ve hırslı oyuncular gelir. Şu anda mevcut oyuncularımızın istek ve arzularından antrenmanlarda oldukça mutluyum. Yeni katılacak arkadaşlarla birlikte sağlayacağımız uyum ile daha iyi bir takım olacağız" açıklamalarında bulundu.

"Orta sahaya ayrı bir önem veriyorum"

Görev aldığı takımlarda orta saha oyuncularının kendisi için her zaman daha belirleyici olduğunu dile getiren tecrübeli antrenör, "Amir ve Ege iyi oynuyorlar. Tabii ki gelişmelerini sürdürmeleri gerekiyor. Oyuncularımdan memnunum ama o bölgeye de takviye yapacağız. Bence merkezde oynayan oyuncular saha içerisindeki en önemli bölge. O yüzden orta sahaya ayrı bir önem veriyorum. Futbolcuların pozisyonları sabit değil. Bu oyunda saha içerisinde oyuncular farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Futbol basit bir oyun"

Maça ve rakibe göre oynanan oyunun değişebileceğini söyleyen Santos, "Maça göre ve oyunun gidişatına göre değişir tabii ki. Beşiktaş gibi büyük takımlar topa daha fazla sahip olmak zorundadır. Sürekli hücum yaparak topu kaybetmek değil belki ama bazen frene basabilmek ve kontrollü olmak önemli olan. Futbol basit bir oyun. Biz takım olarak topa sahip olmayı başarabilir ve kompakt oyunumuzu sürdürebilirsek, sahadan istediğimiz skorlarla ayrılabiliriz" diye konuştu.

"Bizim stadımızda bizden daha fazla kimse koşamaz"

Fernando Santos, taraftarın beklentisini bildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımızın beklentisini ve başarı isteğini anlayabiliyorum. Bizim stadımızda bizden daha fazla kimse koşamaz. Bunu taraftarımıza da söylüyorum. Sahamızda bize en iyi desteği vermeye devam etmelerini istiyorum. Başarı istediklerini ve bu kulübün başarılara alışık bir takım olduğunun da farkındayım. Ben ve antrenör arkadaşlarım, işleri yoluna koymak için buradayız. Antrenmanda gördüğüm oyuncuların da iyi niyetli olduğunu biliyorum. Bu süreçte taraftarımız ile birlikte oluşturacağımız aile ortamı, bizi başarıya götürecektir."

Süper Lig'in ikinci yarısı itibarıyla kullanılmaya başlanan Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi hakkında da konuşan Santos, "Direkt olarak futbolun ruhunu kaybettiriyor diyemeyiz. Bazen oyunun gidişatına göre teknolojiden yararlanmak gerekiyor. Evet futbolun tüm doğallığını koruyamadığının farkındayım ama bazen bu hamleler gerekli olabiliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL