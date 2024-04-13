Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstifa Etmiyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstifa Etmiyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığını duyurmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Portekizli teknik adam Fernando Santos, müsabakayı değerlendirdi ve işini doğru yaptığını düşündüğünü belirtti. Santos, taraftarların istifaya davet etmesine karşılık Türkçe bilmediğini ve istifa düşüncesinin olmadığını ifade etti. Yönetimin güveni olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Santos, takımın kötü sonuçlarının bir gerçeklik olduğunu ve zamanın ne göstereceğini bekleyeceklerini dile getirdi.

13.04.2024 23:05  Güncelleme: 23:06
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Beşiktaş'ın yollarını ayırdığını duyurmadan önce düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan Portekizli teknik adam Fernando Santos, "İşimi yaptığımı düşünüyorum." dedi.

Müsabakayı değerlendiren ve ilk yarı iyi oynadıklarını ifade eden Santos, "Planlarımızı gerçekleştirdik. Önde basan, ikinci topları alan ve rakibine fırsat vermeyen bir Beşiktaş vardı. Golü de bulduk. İlk yarı 2 ve 3. golleri atabilirdik ama olmadı. Bazı final paslarında doğru kararlar alamadık. İlk yarıda genelinde iyi oynadık. İkinci yarıda da aynı stratejiyi devam ettirmek istedik. İkinci gol için fırsatlarımız oldu ama değerlendiremedik. Belli bir süreden sonra reaksiyon, önde basma kapasitemizi yitirdik. Bunun sonucunda da golü yedik. Golü yedikten sonra reaksiyon gösteremedik. Yine bir beraberlik aldık. Ben çok üzgünüm, futbolcularımız çok üzgün. Futbolda böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.

Taraftarların kendisini istifaya davet ettiğinin sorulması üzerine Santos, "Türkçe bilmediğim için tezahüratların ne anlama geldiğini bilmiyorum." dedi.

Tecrübeli teknik adam, "Tribünlerin tepkisini duydunuz. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruyu, "İstifayı düşünmüyorum. Yaptığım işe güveniyorum. Neler yaptığımı biliyorum. O yüzden istifa düşüncem yok. Problemli bir kulübe geldim. Buraya çalışmaya geldim. İşimi yaptığımı düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Yönetim güvenirse devam ederim"

Portekizli teknik adam, "Kendisi performansını yeni sezon için yeterli buluyor mu? Başkan olsa bu performansa sahip bir teknik direktörle yeni sezona başlamak ister mi?" şeklindeki soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Yönetim bana güvenirse devam ederim. Ancak burada çok şeyin değişmesi, bir proje lazım. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Aldığımız sonuçlar kötü ama bunu nasıl değiştireceğimizi, büyük değişimi ve yapılanmayı nasıl yapacağımızı biliyorum. Kupa finaline kadar buradayım. Kupayı alırsak konuşuruz. Alamazsak zaten farklı şeyleri kendim konuşurum. Kariyerimde çok nadiren bir takım aldım. Fiziksel olarak bir takımı sezon öncesi hazırlamak, planlamayı yapmak ve sezon başı kampı geçirmek çok önemli. Ocak ayında buraya geldim. Takımdaki karışıklığı siz de biliyorsunuz. Zaten Afrika Kupası vardı. Tam takım haline gelemedik. Yapılanma anlamında süreç uzadı. Kötü sonuçlar oluyor ama bu bahane değil bir gerçeklik. Tepkileri çok iyi anlıyorum. Sonuçlar çok kötü. Herkes eleştirilerinde haklı ama zamanın ne göstereceğine bakacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos İstifa Etmiyor - Son Dakika

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