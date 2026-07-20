Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri\'ni Başpehlivan Erkan Taş kazandı

Bu yıl 28'incisi düzenlenen Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Erkan Taş kazandı. Başkan Vekili Özdemir, Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin büyük bir coşku içinde geçtiğini belirterek, "Bir yıl aradan sonra yeniden bu güreşleri düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. 29'uncusunda görüşmek üzere" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Konyaaltı Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 28'incisi düzenlenen Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Güreşleri izlemek isteyen güreş severler sabahın erken saatlerinden itibaren Feslikan'a akın etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş, milletvekilleri, belediye başkanları ve beraberindeki heyet, güreş sahasında tur atarak güreş severleri selamladı. Başkan Vekili Büşra Özdemir'e vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Büyük çekişmelere sahne olan güreşlere yaklaşık 850 pehlivan katıldı.

Büşra Özdemir: "Bu topraklar pehlivan diyarı"

Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, organizasyonun kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ata sporu güreşe büyük destek veriyoruz. Bünyemizde 500'ün üzerinde pehlivan ve 16 başpehlivanımız bulunuyor. Bu işe büyük bir emek ve gönül veriyoruz. Bu topraklar pehlivan diyarı, biz güreşin başkentiyiz. Bu yıl Feslikan'a altın kemerle gelmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güreşlere katkı sunan herkese ve geçmişten bugüne emek veren Muhittin Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Finalde Erkan Taş ve Ali İhsan Batmaz karşılaştı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, başpehlivanlık müsabakalarının kura çekimini gerçekleştirdi. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin ağalık ihalesini ise 4 milyon 77 bin TL ile iş insanı Cihan Çelik kazandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni aratmayan mücadelelere sahne olan güreşlerde finalde Erkan Taş ile Ali İhsan Batmaz karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final müsabakasını kazanan Erkan Taş, 28. Feslikan Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Güreşlerde Enes Doğan ve Hasan Güzeller de üçüncülük elde etti.

Başpehlivan Erkan Taş'a kupasını takdim edildi. Başkan Vekili Özdemir, Erkan Taş başta olmak üzere güreşlerde mücadele eden tüm pehlivanları tebrik etti.

Başkan Vekili Büşra Özdemir, güreşlerin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesi için gün boyu emek veren personellere teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - ANTALYA