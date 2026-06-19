Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı - Son Dakika
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Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı

Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı
19.06.2026 18:18
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Eskişehir'de Fethi Heper'in ismini taşıyan spor ortaokulu törenle açıldı, eğitim ve spor vurgulandı.

Eskişehir spor ve milli takımın eski futbolcusu Prof. Dr. Fethi Heper'in isminin verildiği spor ortaokulu törenle açıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde inşa edilen ortaokulun yanındaki Gazi Yakup Satar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Erdinç Yılmaz, kentin eğitim vizyonuna ve spor kültürüne köklü, kalıcı bir eser kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Töreni sıradan okul açılışından çıkarıp tarihi bir ana dönüştüren çok derin anlamların bulunduğunu belirten Yılmaz, "Bizler, bugün adını yeşil sahalara ve akademik dünyaya altın harflerle yazdırmış bir efsaneyi bu okulda yaşatıyoruz." diye konuştu.

Anadolu efsanesi Eskişehirspor'un kuruluşunun 61'inci yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren Yılmaz, kulübün kuruluşundan itibaren elde ettiği dikkat çeken başarılarını anlattı.

Ortaokul çağlarının çocukların kişiliklerinin şekillendiği, yeteneklerinin filizlendiği en kritik eşik olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bizim en büyük gayemiz, Fethi Heper gibi hem sahada eşsiz bir yetenek hem de okuyan, araştıran ahlaklı ve disiplinli nesiller yetiştirmektir." dedi.

Melek Heper de eşi Fethi Heper'in çalışkan ve mütevazı olmasının yanında spor ve eğitimde en üst seviyede başarı göstermiş bir efsane olarak anıldığını söyledi.

Melek Heper, eşinin yalnız Eskişehir'de değil ulusal ve uluslararası alanda da hala geçilemeyen gollerin sahibi olduğunu dile getirdi.

"Onun hikayesi sporun insanı büyüttüğü, eğitimin ise insanı tamamladığı hikayedir"

Oğlu Jeyan Heper de anlamlı ve duygusal günde bir arada olmaktan onur duyduğunu dile getirerek, "Babam Fethi Heper, hayatı boyunca iki büyük tutkuyu bir arada yaşadı: Eğitim ve spor. Onun hikayesi sporun insanı büyüttüğü, eğitimin ise insanı tamamladığı hikayedir." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşı Vahap Özbayer de Heper'le 5 yıl birlikte futbol oynadığını, zor koşullarda omuz omuza mücadelelerinin sonunda çok büyük başarılar elde ettiklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da konuşma yaptığı açılış töreninde öğrenciler, gösteri sundu.

İl Müftüsü Muharrem Gül tarafından dua edilmesinin ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

Fethi Heper Spor Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığının 20 pilot ilde spor ve müzik ortaokullarının açılmasına yönelik çalışmaları kapsamında Eskişehir'de bu yıl 32 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başladı.

Törende Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok, Eskişehirspor tarihine adlarını yazdıran efsane futbolcular İlhan Çolak, Hüdai Doğu, Feza Baycan, Serdal Eroy ve Mehmet Çini ile ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde eden milli sporcular ile davetliler yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Fethi Heper, Eskişehir, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethi Heper Spor Ortaokulu Açıldı - Son Dakika

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