Fethiye'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz'u Kutladı - Son Dakika
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Spor

Fethiye'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz'u Kutladı

Fethiye\'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz\'u Kutladı

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından düzenlenen özel programda Fenerbahçe taraftarları bir araya geldi. Programda Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi'nin katılımıyla kulübün güncel durumu hakkında bilgi verildi ve taraftarlara teşekkür edildi. Ayrıca Fenerbahçe'nin sevilen sporcularının imzalı formaları açık artırmayla satışa sunuldu.

20.07.2024 15:12
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Fethiye'de buluşan Fenerbahçe taraftarları, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü nedeniyle özel bir program gerçekleşti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi'nin de katılımıyla yapılan etkinlik, sarı-lacivertli taraftarları bir araya getirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal, sarı-lacivertlilerin Türk sporuna ve taraftarlarına kattığı değerlerden bahsederek, 19 Temmuz'un önemine vurgu yaptı. Ardından söz alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi de, kulübün güncel durumu hakkında bilgi verdi ve taraftarlara teşekkür etti.

Etkinlikte, Fenerbahçe'nin sevilen sporcuları Melissa Vargas, Cengiz Ünder ve Bright Osayi-Samuel'in imzalı formaları da açık artırmayla satışa sunuldu. Bu özel hatıralar, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve etkinliğe ayrı bir heyecan kattı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Fethiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiye'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz'u Kutladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz'u Kutladı - Son Dakika
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