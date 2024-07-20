Fethiye\'de Fenerbahçe Taraftarları 19 Temmuz\'u Kutladı

Spor

Fethiye'de buluşan Fenerbahçe taraftarları, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü coşkuyla kutladı.

Fethiye Fenerbahçeliler Derneği tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü nedeniyle özel bir program gerçekleşti. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi'nin de katılımıyla yapılan etkinlik, sarı-lacivertli taraftarları bir araya getirdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Fethiye Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cihan Ünal, sarı-lacivertlilerin Türk sporuna ve taraftarlarına kattığı değerlerden bahsederek, 19 Temmuz'un önemine vurgu yaptı. Ardından söz alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hakan Safi de, kulübün güncel durumu hakkında bilgi verdi ve taraftarlara teşekkür etti.

Etkinlikte, Fenerbahçe'nin sevilen sporcuları Melissa Vargas, Cengiz Ünder ve Bright Osayi-Samuel'in imzalı formaları da açık artırmayla satışa sunuldu. Bu özel hatıralar, taraftarlar arasında büyük ilgi gördü ve etkinliğe ayrı bir heyecan kattı. - MUĞLA