Sağanak kupa maçını yarıda bıraktı: Fethiye'de saha suyla doldu, Eyüpspor devreye 2-1 önde girmişti - Son Dakika
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Sağanak kupa maçını yarıda bıraktı: Fethiye'de saha suyla doldu, Eyüpspor devreye 2-1 önde girmişti

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Sağanak kupa maçını yarıda bıraktı: Fethiye\'de saha suyla doldu, Eyüpspor devreye 2-1 önde girmişti
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Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan Fethiyespor-Eyüpspor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı, ilk yarının sonlarında başlayıp devre arasında da süren yağış nedeniyle tamamlanamadı. Hakem Birkan Altındaş ile kaptanların iki kez yaptığı kontrolde zeminin oyuna elverişli olmadığı görüldü ve karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig ekibi Eyüpspor, soyunma odasına 2-1 önde gitmişti.

Fethiyespor ile Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçı sağanak nedeniyle ertelendi.

Fethiye İlçe Stadı'nda TFF 2. Lig ekibi Fethiyespor'un Süper Lig temsilcisi Eyüpspor'u ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısını Eyüpspor 2-1 önde tamamladı.

İLK YARIDA 3 GOL

Mücadelenin 20. dakikasında Pintor'un golüyle Eyüpspor 1-0 öne geçti. 35. dakikada Kerem Pala'nın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Mehmet Kaan Türkmen gole çevirdi ve skoru 1-1'e getirdi. 45. dakikada kornerden gelen topu iyi takip eden El Yamiq, Eyüpspor'u yeniden öne geçirdi.

SAHA SUYLA DOLDU, MAÇ ERTELENDİ

İlk yarının sonlarında şiddetini artıran yağış devre arasında da devam etti. Ara boyunca etkisini sürdüren yağmur nedeniyle Fethiye İlçe Stadı'nın büyük kısmı suyla doldu.

Aranın ardından orta hakem Birkan Altındaş ve yardımcıları ile takımların kaptanları sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Bir süre sahada dolaşan hakem daha sonra tarafları içeriye davet etti.

Sahanın ikinci kez kontrol edilmesinin ardından futbol oynamaya elverişli olmadığı belirlendi. Statta müsabakanın ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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