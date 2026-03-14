Fethiye'de satranç turnuvası

14.03.2026 14:03
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen satranç turnuvasında 250 sporcu mücadele ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi" etkinlikleri kapsamında organize ettiği turnuva, Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) desteklediği turnuvada farklı illerden gelen 250 sporcu dereceye girebilmek için ter döküyor.

"Her turnuva, genç milli takımımıza destek niteliğinde"

TSF Başkanı Fethi Apaydın, AA muhabirine, turnuvada 10 unvanlı sporcunun mücadele ettiğini söyledi.

Apaydın, şunları kaydetti:

"Yereldeki turnuvaların böyle kuvvetli olması, devamında uluslararası organizasyonlarla beslenmesi bizim için çok önemli. Her turnuva, genç milli takımımıza destek niteliğinde. Çocuklarımızın buralarda kazandığı deneyimler, kendilerini geliştirdikten sonra onlara genç ve A Milli Takımın kapılarını aralıyor. Onun için mümkün olduğunca turnuvaları destekliyoruz."

Turnuva başhakemi ve uluslararası satranç hakemi Salih Güzel ise özellikle satranca yeni başlayan küçük yaş grubu sporcuların yüksek katılımından memnuniyet duyduklarını anlatarak "Günümüzde sporcularımız, çocuklarımız sosyal medyada internet ortamında çok fazla vakit geçiriyor. Çocuklarımızın dikkatlerini zekalarını, stratejilerini sporda kullanmalarından son derece memnunuz. Fethiye'de de bahar havası var. Dolayısıyla farklı illerden gelen sporcu ve aileleri de çok memnun." diye konuştu.

Turnuva, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

