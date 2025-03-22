Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Başladı - Son Dakika
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Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Fethiye\'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Başladı

Fethiye'de Çalış Plajı'nda düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları, 24 kulüp ve yaklaşık 450 sporcu ile büyük bir heyecanla başladı. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, yarışların altı yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesinin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

22.03.2025 17:03  Güncelleme: 17:06
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Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları 24 kulüp ve yaklaşık 450 sporcu katılımı ile Çalış Plajı'nda başladı. Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, "altı yıl sonra yarışları tekrar Fethiye'de gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Fethiye'de düzenlenen Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları, büyük bir heyecanla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Muğla Valiliği ve Fethiye Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışlara, 24 kulüp ve yaklaşık 450 sporcu katıldı. Sporcular, 4 bin metrelik parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sporcular, çeşitli kategorilerde mücadele ederken, izleyiciler de yarışları büyük bir ilgiyle takip etti. Yarışlar, 23 Mart Pazar günü sona erecek.

"Büyük bir gurur kaynağı"

Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit, uzun bir aradan sonra yeniden düzenlenen organizasyonun önemine dikkat çekerek, "Bugün yaklaşık 450 sporcumuz, Türkiye'nin birçok yerinden gelen kulüplerle burada bir araya geldi. Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen kısa mesafe yarışlarının ardından, uzun mesafe yarışlarını yaklaşık altı yıl sonra tekrar gerçekleştirmek bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Fethiye'nin coğrafi avantajlarına da değinen Yiğit, ilerleyen dönemlerde farklı branşlarda organizasyonlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirterek, " Voleybol, basketbol ve eskrim branşlarında da organizasyonlar düzenlemeyi planlıyoruz. Federasyonlarla iletişeme geçerek bu etkinlikleri gerçekleştirerek sporcularımızı buraya davet etmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, alternatif turizm kapsamında sporu da destekleyerek ilçemize katkı sağlamak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Fethiye'de Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Başladı - Son Dakika

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