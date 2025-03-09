Nesine 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Fethiyespor, konuk ettiği Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Birkan Altındaş, Yusuf Şimşek, Ulaş Çelik
Fethiyespor: Arda, Canberk, Şahan, Ömer Mert, Serdar Ümit, Mehmet Kaan, Samed Hakan, Muhammet Enes, Berat (Ali Ceylan dk. 66), (Çağan Kayra dk. 82), Aziz, Emre Bekir
Altınordu: Serhat, Alper, Mete (Keni Var dk. 69), Ali Çırak, Eren, Kaan, Hüseyin, Yakal Taylan (Koray dk. 69), Uğur (Ege dk. 46), Ali Barak, Sami
Sarı kartlar: Samad Hakan, Ömer Gündüz (Fethiyespor), Uğur Çetinkaya (Altınordu)
Gol: Samed Hakan (dk. 45+4) (Fethiyespor) - MUĞLA
Son Dakika › Spor › Fethiyespor 1-0 Altınordu - Son Dakika
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