Fethiyespor, 12 Bingölspor karşısında ilk puanını 1-1'lik beraberlikle aldı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdırdı: 1-1. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 12 Bingölspor, 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı aldı.