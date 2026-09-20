Fethiyespor, 12 Bingölspor karşısında ilk puanını 1-1'lik beraberlikle aldı

Fethiyespor, 12 Bingölspor karşısında ilk puanını 1-1'lik beraberlikle aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İlk iki maçını kaybeden Fethiyespor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 12 Bingölspor'la 1-1 berabere kaldı ve ilk puanını aldı. Enes 14'üncü dakikada Fethiyespor'u öne geçirdi, 66'ncı dakikada Serkan'ın golü 12 Bingölspor'a eşitlik getirdi.
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk iki maçını kaybeden Fethiyespor, evinde 12 Bingölspor'la berabere kalıp ilk puanını hanesine yazdırdı: 1-1. Fethiyespor 14'üncü dakikada Enes'in golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. 12 Bingölspor, 66'ncı dakikada Serkan'la eşitliği sağladı. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı aldı.
Kaynak: DHA
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