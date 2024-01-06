Fethiyespor, Antalya kampıyla 2. yarı hazırlıklarına devam ediyor

TFF. 2.lig kırmızı grupta mücadele eden Fethiyespor, ligin 2. yarı hazırlıklarını Antalya kampı ile devam ettirecek. Teknik Direktör Selahaddin Dinçel ile 2. yarı hazırlıklarına Fethiye'de yaptığı 4 günlük kamp ile başlayan Fethiyespor, 1 haftalık kamp için Antalya'ya gitti.

Fethiyespor kafilesini profesyonel şube yöneticileri Uğur Keskin ile Berk Coşkun uğurlarken, Fethiyespor kafilesine alt yapıdan Emir Kaan Baş ve Atilla Taha Karaduman ve altyapı antrenörü Aytuğ Dağdelen de katıldı. Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynaması beklenen Fethiyespor'da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel yanı sıra kafile sorumluluğunu kulüp müdürü Kamil Özgen yapıyor.

"İstenen futbolu hep birlikte oluşturacağız"

Yolculuk öncesi açıklamalarda bulunan, Fethiyespor Teknik Direktör Selahattin Dinçel, "Dört günlük bir çalışma süremiz dört gün yoğun geçirdik. Bugün itibariyle Antalya'ya gidiyoruz. Sekiz gün Antalya'da çalışacağız. İki hazırlık maçı oynayacağız ve yine maçı haftasına dönüş yapacağız. Bizim ilk hafta bay olmamız çalışma süresi avantajını bize beraberinde getirdi. Yoğun bir dönem geçirip dediğim gibi yine en iyi şekilde hazırlanmış olacağız. Ben taraftarın gücünü takımı olan sevgisini yaşamış bir insanım. İnşallah ikinci yarıda taraftarlarımızla birlikte takımımız çok daha iyi sonuçlar alacak. İstenen sporu hep birlikte oluşturacağız" dedi.

Profesyonel Şube Yöneticisi Uğur Keskin ise, "İkinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidiyoruz. İyi bir dönem geçirip ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Hedefimiz seri galibiyetlerle birlikte üst sıralarda olmak" şeklinde konuştu. - MUĞLA