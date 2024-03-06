Fethiyespor, 68 Aksaray Belediyespor\'u mağlup etti

TFF 2.lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor karşısında geriye düşmesine rağmen Sezer ve penaltıdan Ramazan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk ekibin tek golü Yasin'den geldi. Fethiyespor aldığı bu galibiyetle puanını 35'e yükseltip, 12. sıradaki yerinde kaldı.
9. dakikada Murat'ın yarım volesi üstten dışarıya gitti.
20. dakikada Rıdvan, yerden topu Mert'le buluşturdu. Mert'in şutu yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Ali'nin korner atışından gelen topu iyi takip eden Yasin, aşırtma kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
40. dakikada Rıdvan'ın sağdan ceza alanına ortaladığı topa Murat, yakından vurdu. Top yandan dışarıya gitti.
64. dakikada Fethiyespor'un korner atışından gelen topla buluşan Selçuk, topu yerden altıpasa gönderdi. Kaleci Emre'nin müdahalesine rağmen uzak direkte Sezer, yakından topu ağlara taktı. 1-1
74. dakikada Selçuk topu sağ kanattan Ramazan'a gönderdi. Ramazan fuleli adımlarla ceza alanına girdiği anda Emrah tarafından düşürüldü. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Aksarlı futbolcular uzun süre hakeme itirazda bulundular.
76. dakikada Ramazan Çevik penaltı vuruşunu kaleci Emre'nin sağına gönderdi. Top ağlarla kucaklaştı. 2-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Tarık Güldal xx, Hüseyin Can xx, Feyzullah Çimen xx
Fethiyespor: Enes Fidayeo xx, Apti Mert xx (Dk 46 Ramazan xxx), Serdar Ümit xxx(Dk 89 Berat x), Rıdvan xxx, Selim xx (Dk 46 Abdullah xx), Murat xxx, Selçuk Alibaz xxx (Dk 85 Burak xx), Ahmet xx (Dk 85 Ali xx), Berk xx, Mert x, Sezer xxx
68 Aksaray Belediyespor : Emre xx, Yasin xxx, Hakan xx, Emrah xx, Fatih xx (Dk 80 Üstün xx), Doğan xxx (Dk 72 Abdussamed xx), Atamer xx, Uğur xx, Ali xx (Dk 76 Halil İbrahim xx), Oğuzhan xx, Cengiz xx (Dk 72 Osman xx)
Goller: DK 36 Yasin Abdioğlu (Aksarayspor), Dk 64 Sezer Özmen, Dk 76 Pnt. Ramazan Çevik (Fethiyespor)
Sarı Kartlar: Dk 75 Emrah (Aksaray), Dk 90 Berat (Fethiyespor) - MUĞLA
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