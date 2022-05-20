Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi

20.05.2022 13:18
Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi

3. Lig 3.Grup final maçı için Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadında İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fethiyespor'u desteklemek için maça gitmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına izin talep edildi.

3. Lig 3.Grup final maçı için Pazartesi günü saat 20.00'de Ankara Eryaman Stadında İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Fethiyespor'u desteklemek için maça gitmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanlarına izin talep edildi.

Fethiyespor Kulübü Başkanı Esat Bakırcı, final maçı için hazırlıkların sürdüğünü, Fethiye'den binlerce kişinin maça gitmek istediğini, ancak kamu ve özel sektörde izin beklenildiği ifade etti. Başkan Bakırcı, " Fethiye Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'dan özellikle Pazartesi gününün Fethiyespor günü ilan edilmesini ve o gün çalışanların izinli sayılmalarını sağlamalarını arzu ediyoruz" dedi.

Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadı'nda İçel İdman Yurdu ile karşılaşacak Fethiyespor, taraftarlarının desteğini yanında görmek istiyor. Yeşil Yurt D.Ç Ofspor'u 3-2 yenerek elediği karşılamaya gelen 10 bine yakın seyircisini Ankara'ya taşıyacak olan Fethiyespor kulübünde büyük bir heyecan yaşanıyor. Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yönetim kurulu ile yaptığı toplantıda hazırlıkları gözden geçirdi. Fethiyespor kulübünü arayan çok sayıda kamu ve özel sektör çalışanının bu maçta Fethiyespor'u destekleme taleplerinin olduğunu, ancak o gün için kaymakamlık tarafından idari izin sağlanmasını talep edildikleri öğrenildi.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, yaptığı basın açıklamasında; "Fethiye Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye başkanımız Alim Karaca'dan özellikle Pazartesi gününün Fethiyespor günü ilan edilmesini ve o gün çalışanların idari izinli sayılmalarını sağlamalarını arzu ediyoruz. Bize idari izin talebi çok sayıda geliyor. Kaymakamımız Alper Balcı ve Fethiye Belediye Başkanımız Alim Karaca'dan bu konuda öz verili çalışma bekliyoruz. Maça gitmek isteyen taraftar ve seyircilerimizin gruplar oluşturmaya başladıklarını da öğrenmiş bulunmaktayız. Fethiyespor kulübüne müracaat edenlere de maça gidiş – geliş ile ilgili gerekli bilgiler aktarılmaktadır. Tek isteğimiz Pazartesi günü idari izin sağlanıp binlerce kişiyi Fethiyespor'a destek için bekliyoruz. Fethiyespor'un 2.Lige yükselmesi için o gün taraftarın desteği şart. Fethiyespor için o gün tarihi bir gün" diye konuştu. - MUĞLA

Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi
Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi

YORUMLAR
500
Başkan Soyer'den Komşuya, 'Terra Madre' Daveti Başkan Soyer'den Komşuya, 'Terra Madre' Daveti Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı Kocaeli'de zincirleme kazada bir kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Fethiyespor, Pazartesi, Ankara, Kamu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi - Son Dakika


Son Dakika
13:16 PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini uzatıyor! 50 milyon euro'ya evet dedi
13:06 Bakanı Sergey Şoygu duyurdu! Rusya, NATO üyesi olmak için başvuru yapan Finlandiya ve İsveç'e gözdağı verdi
12:56 Kim Jong-un'dan virüsle mücadele için üç öneri
11:04 Bir yoksulluk dramı! 68 yaşındaki Osmaniyeli Dinç: Komşular verirse yiyorum, vermezse aç yatıyorum!
12:45 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Hatayspor'da oynayan Adama Traore ile anlaşma sağladı
12:45 Ankara'da şoke eden olay! Böbreğini satıp uyuşturucu imalathanesi kurmuş
12:27 19 Mayıs'ta skandal görüntüler! Sporcusunun elenmesine kızan tekvando antrenörü, genç kıza tokat attı
12:03 Kadınların giyim tarzıyla ilgili bir skandal ifade de başhekim yardımcısından: Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar?
11:58 Hasan Can Kaya'dan Aslı Bekiroğlu'na çok konuşulacak bir itirafta bulundu: İnternete düşen videolarını izledik
11:53 3 milyon euro maaş isteyen Cenk Tosun'a Ahmet Nur Çebi'den veto: Tavan ücretimiz 1,5 milyon euro, kabul ediyorsa gelsin imzalasın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 13:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Fethiyespor'a taraftar desteği için izin talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement